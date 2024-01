Prima di rituffarsi a capofitto nel nuovo anno, i granata hanno festeggiato il capodanno con affetti e cari. C'è chi è rimasto in città con la propria famiglia o chi è partito per passare una serata in posti del cuore (o semplicemente mete scelte ad hoc per il capodanno). Ecco allora come hanno passato il capodanno i granata.