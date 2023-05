Torino, con la Fiorentina Seck può essere l’alternativa a Miranchuk

Uno scontro diretto, quello tra Torino e Fiorentina di domenica 21 maggio, che può valere l’intera stagione: entrambe le squadre sono in lotta per l’8^ posto in classifica e per una posizione in Europa, e per un ottimo risultato i granata...

Beatrice Andreello Redattore

Uno scontro diretto, quello tra Torino e Fiorentina di domenica 21 maggio, che può valere l’intera stagione: entrambe le squadre sono in lotta per l’8^ posto in classifica e per una posizione in Europa, e per un ottimo risultato i granata dovranno scendere in campo al meglio della forma. Con Sanabria e Radonjic ai box e con Miranchuk in via di ripresa dalla frattura al mignolo del piede, Ivan Juric dovrà contare sui giovani a disposizione. Primo tra tutti, Demba Seck, alla ricerca del suo primo gol con la maglia granata.

Toro, Seck un’alternativa a Miranchuk sulla trequarti — Con Miranchuk non al meglio delle condizioni, perciò, Demba Seck potrebbe avere l’opportunità di scendere in campo già dal 1’: a suo favore, l’ottima prestazione ottenuta nella gara d’andata al Franchi. È un ragazzo giovane e con margine di miglioramento: il profilo ideale per Ivan Juric, che ha sempre puntato sui giovani. Anche contro la Viola, perciò, il trequartista - ruolo che lui stesso ha dichiarato preferire rispetto alla prima punta - potrebbe avere la possibilità di mettersi in mostra e, chissà, mettere a segno la prima rete con la maglia del Toro.