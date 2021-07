Torino, contusione alla caviglia destra per Bremer

Il Torino ha comunicato con una nota le condizioni del difensore granata, costretto allo stop durante l'allenamento mattutino e assente di conseguenza nell'amichevole contro il Brixen

Gleison Bremer è già uno dei punti fermi del Torino di Ivan Juric. Il difensore granata, praticamente certo della maglia da titolare nell'amichevole contro il Brixen, ha dovuto dare forfait per la partita a causa di uno stop forzato nell'allenamento di questa mattina. Ora il Torino comunica tramite una nota le condizioni del giocatore: "Per Bremer, uscito anzitempo dal campo, trauma contusivo alla caviglia destra". Acciacchi anche per Vincenzo Millico, che durante l'amichevole ha riscontrato un affaticamento al gluteo destro.