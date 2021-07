Torino, così la prima settimana di allenamenti: tutti insieme fin dal mattino presto

Con l'arrivo di Juric cambia il metodo di lavoro e l'organizzazione della giornata

È passata appena una settimana dall'inizio delle attività del Torino in vista della nuova stagione e l'impronta di Ivan Juric sulle dinamiche che coinvolgono la squadra è già ben visibile. Il gruppo quest'oggi inizia il ritiro a Santa Cristina e in questi giorni che hanno preceduto la partenza per il Trentino i granata a disposizione del tecnico croato hanno avuto modo di sperimentare sulla propria pelle la determinazione del tecnico ex Verona. D'altronde, era stato proprio Juric a dettare la linea durante la conferenza stampa di presentazione, evidenziando chiaramente la necessità di modificare i metodi di lavoro per puntare a migliorare passo dopo passo i suoi.

ROUTINE - Come facilmente ipotizzabile però, i metodi di Juric non sono certo una passeggiata. Le giornate dei granata questa settimana sono cominciate tutte con il ritrovo per la colazione, rigorosamente in gruppo, alle 7:30 all'interno della sala executive dell'Olimpico Grande Torino. La sveglia perciò suona presto per i giocatori del Toro. Alle 8:15 il trasferimento al Filadelfia, dove il ritrovo è solitamente fissato per le 8:30, per iniziare le eventuali terapie e svolgere le prime riunioni, per poi partire con gli allenamenti alle ore 10:00. Corsa e test atletici sono alla base del programma stilato dal prof. Paolo Barbero, che guida il team dei preparatori atletici che seguirà i granata. Anche durante questi giorni di preritiro, giocatori e staff hanno pranzato assieme, rimanendo in gruppo - dopo il pranzo all'Olimpico Grande Torino - almeno sino alle 14 e a volte anche oltre. Vedremo ora se questi metodi saranno confermati nel ritiro di Santa Cristina.