Torino, si parte per Santa Cristina: tutto sul ritiro estate 2021 dei granata

Domani, martedì 13 luglio, comincia ufficialmente il ritiro pre-campionato del Torino per la stagione 2021/2022. Durerà sino al 30 luglio, e in queste 2 settimane abbondanti di lavoro ci sarà tempo anche per diverse amichevoli, il cui elenco completo potete trovare a questo link. La meta prescelta è Santa Cristina, in Val Gardena, che va a sostituire Bormio, il luogo che ha ospitato i granata dal 2013 al 2019 per quel che riguarda la preparazione estiva.