Torino, ritiro a Santa Cristina: il programma UFFICIALE delle amichevoli

L'incontro con l'Al Fateh si aggiunge a quelli con Obermais Merano e Bochum, si chiude con il test internazionale contro lo Stade Rennais

Il Torino sarà in ritiro a Santa Cristina in Val Gardena, in Trentino-Alto Adige, dal 13 al 30 luglio. In questa occasione Ivan Juric avrà modo di fare le prime considerazioni sul gruppo a sua disposizione, per poter anche determinare gli obiettivi sul mercato dopo aver valutato i giocatori. A Santa Cristina i granata disputeranno tre amichevoli: le prime due contro l'Obermais Merano, squadra che gioca in Eccellenza, e contro i tedeschi del Bochum, come era stato anticipato su Toro News; l'ultima, l'unica che rimaneva da definire, sarà giocata contro gli arabi dell'Al Fateh. Come spiega la nota ufficiale sul sito del Toro, il 30 luglio la squadra volerà infine a Rennes per la prima amichevole internazionale contro lo Stade Rennais.