La Gazzetta dello Sport: “Juric non fa sconti: sveglia alle 6:45”

Nell'edizione odierna del quotidiano La Gazzetta dello Sport racconta di come siano organizzate le giornate di lavoro dei calciatori granata in questa fase di pre-ritiro che si conclude oggi. La struttura della giornata è molto rigida e parte alle 7:30 della mattina, quando i calciatori devono raggiungere lo Stadio Olimpico Grande Torino per la prima colazione. Un cambiamento di tendenza rispetto all'anno scorso, quando spesso ci si allenava di pomeriggio, che la rosea spiega così: " La sveglia suona alle sei e quarantacinque, i più “dormiglioni” possono concedersi al massimo un quarto d’ora in più tra le lenzuola, perché mezzora dopo si deve essere pronti al primo appuntamento della mattinata: la colazione tutti insieme, calciatori e tecnici, preparatori compresi. L’appuntamento per la colazione è alle 7.30 nella sala executive dello stadio Olimpico. Quarantacinque minuti per il cappuccino, dalle 7.30 alle 8.15, poi ci si trasferisce al Filadelfia, dove bisogna presentarsi alle 8.30: i due impianti sono vicinissimi. Un’ora circa è a disposizione per i massaggi, le eventuali terapie e le prime riunioni. Alle dieci Juric fischia l’inizio dell’allenamento. Dopo novanta minuti il gruppo non si scioglie. Perché verso le 12.30 si ritorna nella sala executive del Grande Torino per pranzare, nuovamente insieme, per formare il gruppo e creare alchimia di squadra".