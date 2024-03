Torino, David Okereke: cinque cose che non tutti sanno su di lui

REGGIO NELL'EMILIA, ITALY - FEBRUARY 10: David Okereke of Torino FC during the Serie A TIM match between US Sassuolo and Torino FC - Serie A TIM at Mapei Stadium - Citta' del Tricolore on February 10, 2024 in Reggio nell'Emilia, Italy. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Nato a Lagos, in Nigeria, il 29 agosto 1997, Okereke inizia a giocare nell'Abuja Football Academy. Trattasi di una scuola calcio fondata da Gabriele Volpi, imprenditore con interessi di logistica petrolifera in Africa e allora patron dello Spezia. I talenti più in vista dell'Academy vengono indirizzati da Volpi verso l'Italia e monitorati, tra loro c'è Okereke che a 18 anni si trasferisce alla Lavagnese, in provincia di Genoa. Dopo sei mesi in Serie D, l'attaccante va allo Spezia e viene inserito inizialmente nella rosa della Primavera. In realtà fa già l'esordio in Serie B per poi inserirsi in prima squadra a partire dalla stagione 2016-2017. Lo spazio non è molto, si opta quindi per un prestito. Okereke scende di categoria andando in Serie C al Cosenza, fa molto bene e trascina i calabresi alla promozione. Rientrato alla base, scala le gerarchie e diventa un punto fermo: 30 presenze, 10 gol e 12 assist, mai così bene dal passaggio al professionismo. Su Okereke si accendono allora i fari europei, il 9 luglio 2019 arriva il passaggio a titolo definitivo al Bruges per 8 milioni di euro e 2 di bonus. Con il club belga l'attaccante nigeriano fa l'esordio in Champions League e raccoglie in due stagioni 48 presenze e 13 gol. Poi si aprono le porte della Serie A. Prima il prestito al Venezia, Okereke brilla e trascina con 32 presenze e 7 gol, ma deve arrendersi alla retrocessione dei lagunari di Zanetti. Poi il passaggio a titolo definitivo alla Cremonese e uno sliding doors. La prima stagione in grigiorosso in Serie A è ancora positiva - 33 presenze, 7 gol e 2 assist - poi, dopo la retrocessione, l'anno in Serie B è negativo. A gennaio 2024 una nuova occasione: il Toro in prestito con diritto di riscatto. Dopo la prima da titolare a Udine che ha incuriosito i tifosi granata, Okereke va verso un finale di stagione in cui in palio c'è la permanenza al Torino. Scopriamo ora cinque curiosità sull'attaccante nigeriano.