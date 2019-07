Torino, Cairo: “Vicini al rinnovo di Lyanco. Acquisti? Qualcosa faremo”

Urbano Cairo intervistato ai microfoni di SkySport dal Moccagatta, nel prepartita di Torino-Debrecen: “Una bella sensazione, c’è tanta emozione, perché il ritorno in Europa League è arrivato all’improvviso. I nostri tifosi sono molto carichi, manca mezz’ora e stanno già facendo molto rumore. Rimaniamo concentrati e cerchiamo di passare il turno. Adesso l’importante è pensare a quello che dobbiamo fare oggi. Prima di pensare al futuro, pensiamo a questa partita che è molto importante. Dobbiamo essere concentrati, non pensare al passato o al futuro. Il nostro è un punto di partenza. Abbiamo detto tante volte ‘no’ ad ipotesi di cessione, perché l’obiettivo era mantenere la squadra inalterata. Da qui alla fine faremo qualcosa. Non sarebbe stato comunque oggi il giorno in cui avremmo schierato la ciliegina del nostro mercato. Siamo molto vicini al rinnovo di Lyanco, siamo d’accordo su tutto. Lui ha fatto molto bene con il Bologna e anche con la nazionale olimpica brasiliana di cui era capitano. Zaza può essere un acquisto nuovo, l’ho visto bene. Se stai bene mentalmente e sei in forma puoi fare bene con chiunque. A lui ha fatto bene svolgere il ritiro con Mazzarri. E’ un buon acquisto per noi. L’obiettivo sul mercato è di intervenire in modo tale da rafforzarci. Belotti sta facendo molto bene, ma oggi è importante per tutti noi e speriamo di far vedere il meglio in campo”.