Torino, Demba Seck si candida all’esordio da titolare

Il senegalese ha giocato solamente 5 minuti contro il Cagliari e ora vuole fare l'esordio da titolare in Serie A

Roberto Ugliono

I Nazionali man mano stanno tornando alla base, la settimana che porta alla ripresa della Serie A per il Torino significa trasferta in Campania contro la Salernitana. Per Juric qualche dubbio di formazione ci sarà, in particolare sulla trequarti. Sul centrodestra sono assenti Pobega per squalifica e Praet per infortunio, la scelta quindi potrebbe ricadere su Demba Seck.

LA SITUAZIONE - L'ex Spal al momento potrebbe essere l'unico arruolabile. Juric in passato aveva usato in quella posizione anche Brekalo, che però è rientrato dal Covid da poco e l'allenatore croato lo vede meglio sul centrosinistra. L'altra alternativa sarebbe Linetty. Il polacco, però, non gioca da trequartista in campionato dal 6 novembre quando i granata tornarono da La Spezia con una sconfitta per 1-0. Per questo momento sembra essere il momento giusto per vedere l'esordio dal primo minuto di Seck. Se dovesse prendere un'altra decisione Juric, l'assenza dall'undici titolare di Demba avrebbe un retrogusto di bocciatura.

IL SUO PERIODO GRANATA - Arrivato negli ultimi istanti del calciomercato invernale dalla Spal, Seck è stato accolto da subito bene da Juric, che aveva sottolineato come il ragazzo avesse bisogno di tanto lavoro, ma allo stesso tempo fosse un ragazzo su cui poter puntare in futuro. Parole che hanno trovato seguito anche a fine febbraio, quando l'allenatore croato sottolineò l'ottimo lavoro svolto in allenamento dal senegalese. Sul campo però Seck si è visto pochissimo, praticamente mai. Una sola apparizione, nei cinque minuti finali contro il Cagliari e poi sempre panchina. Ora potrebbe essere arrivato il suo momento, un'eventuale occasione per mischiare le carte e cambiare le occasione.