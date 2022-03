Torino, Djidji e Pellegri verso il recupero: il punto dall’infermeria

Il difensore e l'attaccante salvo sorprese saranno a disposizione di Juric contro la Salernitana

RECUPERI - Già con i campani, salvo sorprese, Juric avrà a disposizione una delle colonne portanti della difesa di questa stagione: uscito anticipatamente nella partita contro l'Inter, Koffi Djidji aveva accusato un edema alla coscia sinistra e una contusione alla spalla destra, per fortuna in via di risoluzione. Il difensore francese, quindi, potrà tornare a candidarsi per un posto da titolare già nella sfida del 2 aprile, considerando - nonostante le ricadute di inizio stagione - quanto sia diventato determinante là dietro (tra i difensori di Serie A, il 26 granata è quello con la percentuale più alta di contrasti vinti), insieme all'immancabile Bremer. Per quanto riguarda gli attaccanti, alla brutta notizia di Sanabria, fermo per un problema al polpaccio che lo terrà ai box ancora per qualche settimana, fa da contraltare il recupero di Pellegri: il neo arrivato in granata, che ha accusato nelle scorse settimane un lieve trauma distorsivo al ginocchio sinistro, va verso il ritorno al lavoro in gruppo e con la Salernitana potrebbe arrivare la convocazione. Complice l'indisponibilità del paraguaiano, per Pietro Pellegri potrebbe essere un'opportunità per trovare spazio in campo: per il 64 granata, il minutaggio è ancora molto basso - soltanto 43 i minuti giocati con la maglia del Toro - e la trasferta post sosta nazionali potrebbe essere una buona occasione per incrementarlo.