Torino, procede il recupero di Praet: speranza ritorno a maggio

Praet torna dal Belgio dopo la prima fase della riabilitazione e mette nel mirino un rientro per le ultime gare della stagione

A TORINO - Praet aveva deciso di fermarsi in Belgio subito dopo l'intervento per proseguire in patria le prime fasi del delicato cammino riabilitativo. Una scelta che ha consentito al trequartista di potersi avvalere dei controlli del chirurgo che l'aveva operato. Ora però, a più di un mese dall'intervento, è tempo di tornare a Torino. Praet è atteso al Filadelfia nei prossimi giorni. Lì proseguirà con le terapie riabilitative sotto la supervisione dello staff granata, nella speranza di tornare in gruppo quanto prima e di potersi successivamente riappropriare della trequarti destra.

IL RIENTRO - A suo tempo, Juric aveva parlato di stagione finita per Praet. Se il recupero non dovesse però subire degli intoppi, c'è la speranza di vedere il belga in campo a maggio. Indicativamente, il trequartista granata - su cui il club sta valutando anche l'eventualità di un riscatto - dovrebbe tornare ad allenarsi a fine aprile. In quel caso ci sarebbe la possibilità di vedere Praet tornare in campo per le ultime gare della stagione.