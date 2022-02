Torino-Venezia 1-2, Juric a Torino Channel: “Praet, peccato: stagione finita”

Le dichiarazioni dei protagonisti della partita al termine di questo match valido per il 25^ turno di Serie A

Al termine del match Torino-Venezia, valido per la 25^ giornata di Serie A, Ivan Juric (oltre che davanti ai microfoni delle televisioni e in conferenza stampa) è intervenuto ai microfoni di Torino Channel commentando la partita: "La squadra è entrata benissimo in campo e dominava, poi il Venezia è passato al 3-4-3 ed è cambiata la partita. Abbiamo preso gol pur non subendo molto, poi c'è stata una grave disattenzione sul secondo gol. La squadra attaccava sempre e dominava, ci è mancata un po' più di qualità e lucidità per fare gol. Poi lo abbiamo fatto ed è stato annullato".

"Mi spiace per Praet che ha finito la stagione, vedo che Brekalo a destra soffre un po' di più. Bisogna recuperare i giocatori squalificati e prepararsi bene per il derby con ottimismo per cercare di fare una grande partita. Penso che in questa stagione siamo andati oltre le mie aspettative a livello di prestazioni, di gioco e soprattutto di carattere. Ci è andata molto male in certe situazioni in cui potevamo fare più punti e nell'arco di una stagione ci sta un momento in cui hai un calo e fatichi. Contro l'Udinese la squadra non mi è piaciuta, oggi di più anche se abbiamo perso. Bisogna riprendersi e sicuramente non abbattersi".