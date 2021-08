Torino, doppia seduta al Fila: terapie per Bremer, si ferma Lukic

Doppio programma per i granata: al mattino esercitazioni tecniche, al pomeriggio sessione tecnico-tattica

Dopo l'allenamento mattutino di ieri, il Torino di Ivan Juric quest'oggi ha svolto allo stadio Filadelfia una doppia seduta. La novità di quest'oggi riguarda Sasa Lukic: il serbo ha accusato un lieve affaticamento ai muscoli flessori della coscia sinistra e per questo ha svolto un lavoro personalizzato con Kone. Ancora terapie per Gleison Bremer in seguito al problema alla caviglia destra accusato a Rennes. Il resto del gruppo questa mattina ha svolto un programma principalmente atletico alternato ad esercitazioni tecniche, mentre nel pomeriggioil tecnico granata Ivan Juric ha diretto una sessione tecnico-tattica. La squadra tornerà in campo nella giornata di domani.