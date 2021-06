Torino e Ansaldi, rinnovo di contratto ai dettagli: la situazione

L’esterno argentino resterà in granata almeno per un'altra stagione, almeno sino al 2022

Non c’è ancora la firma, e per certi versi è sorprendente se si considera che l’incontro delle volontà c’è sempre stato. Ma il Torino rinnoverà il contratto di Ansaldi entro il 30 giugno. L’esterno argentino resterà in granata almeno per un'altra stagione, almeno sino al 2022. In un primo momento la trattativa era stata impostata sull’ipotesi del prolungamento di un anno con rinnovo automatico per un altro anno alle stesse condizioni pattuite nel 2020 (25 presenze da 45’), ma le condizioni definitive del rinnovo che sarà firmato a breve, in attesa dell’ufficialità, sembrano prevedere un semplice anno di contratto in più. Le parti stanno risolvendo gli ultimi dettagli: le firme ancora non ci sono, ma tutto lascia supporre che gli annunci arriveranno a breve in modo da permettere ad Ansaldi di unirsi alla squadra per il raduno del 6 luglio al Filadelfia.