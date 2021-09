Torino e mini-abbonamento: ultimi giorni per colorare il Derby di granata

Ultimi giorni per accaparrarsi i mini-abbonamenti validi per Salernitana, Juventus e Lazio: per ora le vendite sono soddisfacenti

Silvio Luciani

Il Torino, tramite il sito ufficiale e i propri social, ha ricordato ai suoi tifosi un’occasione da non perdere, quella del mini-abbonamento messo in vendita dal club per le partite casalinghe contro Salernitana, Lazio e soprattutto Juventus. Sabato 11 settembre sarà l’ultimo giorno disponibile per acquistarlo, aggiudicandosi anche il Derby della Mole ad un prezzo medio decisamente inferiore rispetto allo standard dei prezzi per i biglietti singoli degli ultimi anni. Per ora, dopo la deludente affluenza (pur con diverse attenuanti) nella prima giornata contro l’Atalanta (3475 paganti), filtra più ottimismo sui dati di vendita, anche se non sono stati ancora diramati dal club: contro la Salernitana le presenze all’Olimpico Grande Torino dovrebbero crescere rispetto alla prima partita contro i bergamaschi. Contribuiscono gli ultimi giorni di mercato, ma anche la data, decisamente più accessibile.

DERBY GRANATA - L’abbonamento (disponibile solo a chi ha la tessera "Cuore Granata", ma non risulta impossibile effettuare cambio nominativo in caso di difficoltà nel presenziare a uno dei tre match), poi, è anche il miglior modo per far sì che contro la Juventus lo stadio sia quanto più possibile a tinte granata. Il prezzo, come anticipato, è favorevole anche rispetto a quello che sarà il prezzo del biglietto singolo per il Derby, un ulteriore incentivo per far sì che la vendita risulti soddisfacente, a prescindere dall’interesse che possano suscitare le partite con Salernitana e Lazio. Insomma, negli ultimi tre giorni i tifosi granata hanno l'opportunità di garantirsi un Derby giocato, non solo formalmente, in casa.