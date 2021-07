Torino, ecco la maglia del portiere che celebra il legame con la Chapecoense

Tramite un tweet sul profilo social, il Toro ha presentato la divisa dei portieri per la stagione 2021/2022

Il Torino - tramite un tweet sui propri profili social - ha presentato un'altra versione della maglia del portiere (la prima è totalmente grigia) per la stagione 2021/2022 dedicata alla Chapecoense. Sul colletto esterno è presente la scritta "#ForzaChape", mentre all'interno "Uniti dal destino" che celebra il legame con la società brasiliana che è stata colpita nel 2016 da una tragedia aerea che cancellò gran parte della squadra. Da quel giorno si sono moltiplicate le iniziative di gemellaggio e solidarietà tra i due club. Già in un'altra occasione, Torino-Atalanta del 2017, il Torino scese in campo con una maglia verde. Nel 2018, inoltre, il club brasiliano si recò a Torino per un'amichevole. Oggi il gemellaggio tra club si rinverdisce nell'anno in cui il Torino ha dedicato la seconda maglia a un altro club storicamente amico, il River Plate.