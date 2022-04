Torino, Edera verso il ritorno: in panchina con la Primavera

A un anno dall'infortunio Edera si avvicina al rientro in campo: convocato da Coppitelli per la Primavera

Quasi un anno dopo Simone Edera rivede il campo, lo farà inizialmente dalla panchina e con la Primavera. Il canterano granata è stato convocato per la partita tra il Torino e la Fiorentina e sarà a disposizione di Federico Coppitelli. Per lui quindi un'occasione di riassaporare il campo e ritrovare la confidenza con la palla magari a gara in corso.