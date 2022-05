Torino, effetto Juric: i granata hanno il pressing più efficace d’Europa

L'intervento dell'esperto Marco Lai: un grafico dimostra la più grande dote della squadra di Juric. Il Verona di Tudor l'unica squadra che regge il confronto

Redazione Toro News

Che Ivan Juric avesse cambiato i paradigmi del Toro si era visto già nelle prime uscite stagionali. I tratti distintivi del gioco dell'allenatore croato sono emersi chiaramente nel corso della stagione, soprattutto per quanto riguarda la fase difensiva. Grazie al lavoro quotidiano e ai nuovi principi di gioco che ha portato in dote, Juric ha trasformato il punto debole degli ultimi due campionati nel più grande pregio della sua creatura. Lo testimoniano anche le statistiche: i granata hanno la quinta miglior difesa e sono la squadra che subisce meno tiri in porta in tutta la Serie A. Merito dei singoli, vero, ma soprattutto di un'organizzazione di gioco che ha nel pressing la sua miglior arma e la utilizza non soltanto per difendere ma anche per offendere.

IL PUNTO FORTE - Dal grafico elaborato da MarcoLai emerge chiaramente la natura dei granata: il Torino di Juric spicca sia in Italia che in Europa per intensità ed efficacia della pressione portata sugli avversari. Soltanto l'Hellas Verona di Tudor, che non a caso è l'ultima squadra allenata da Juric, riesce a reggere il confronto in Serie A. Anche l'Atalanta di Gasperini, modello di riferimento per Juric, ha un'altissima intensità di pressing ma senza che questo risulti troppo efficace.

PPDA E BDP% - Il grafico in questione combina due metriche utili per valutare il pressing: il PPDA (Passes Per Defensive Action) e il BDP% (Build-Up Disruption%). Il PPDA (asse x) indica quanti passaggi una squadra permette in media a quella avversaria prima di effettuare un'azione difensiva; è quindi un dato che misura l'intensità del pressing. Il BDP% (asse y) misura invece l'efficacia del pressing di una squadra valutando quanto riesce a peggiorare la percentuale media di precisione di passaggi della squadra avversaria. Come possiamo vedere dal grafico, insieme all'Hellas Verona, è il Torino di Juric a spiccare sulle altre, posizionandosi al 1º posto per entrambe le metriche, a testimonianza dell'eccellente lavoro dell'allenatore croato. Per quanto riguarda l'efficienza del pressing il Torino si posiziona al 1º posto non solo tra le squadre di Serie A, ma tra tutte le squadre dei Top 5 campionati europei, davanti persino al Liverpool di Klopp.

a cura di Marco Lai* (ha collaborato Silvio Luciani)

*Marco Lai è nato a Cagliari nel 1997, laureato in Lingue e Culture per la Mediazione Linguistica e grande appassionato di calcio. Scrive articoli per The GegenPress, è Match Analyst per Space Viola e si occupa di Data Visualization su Twitter.