Torino, emergenza difesa: Nkoulou e Izzo sperano di recuperare per lo Spezia

Il camerunense è alle prese con una distorsione alla caviglia destra, mentre il partenopeo con problemi ai flessori

Due tegole pesanti per Davide Nicola in vista del finale di campionato. Entrambi erano ormai ristabiliti e stavano fornendo prestazioni di buon livello. Per questo motivo l'obiettivo sia del Torino sia dei giocatori è di recuperare quanto prima. Entrambi hanno messo nel mirino la partita contro lo Spezia di domenica, un crocevia per la salvezza granata. Se da un lato di sicuro c'è da evitare di complicare le condizioni dei due difensori, dall'altra c'è la volontà di riportarli in fretta nelle migliori condizioni il più velocemente possibile. I punti ora iniziano a pesare. Intanto al ritorno al lavoro al Filadelfia Izzo ha svolto lavoro differenziato, mentre Nkoulou terapie per recuperare dall'infortunio. Contro il Milan sarà la volta di Buongiorno e Lyanco, contro lo Spezia chissà. Per Nkoulou la motivazione per velocizzare il rientro è doppia, visto che è in scadenza e vorrà di certo rientrare in fretta per salvare il Torino sul campo prima di sedersi a un tavolo per pensare al suo futuro.