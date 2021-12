Torino-Empoli 2-1: all’intervallo granata avanti, ma con l’uomo in meno

Il parziale al termine dei primi quarantacinque minuti tra Torino ed Empoli al Grande Torino

Non c'è mai nulla di facile per il Torino. I granata dopo una partenza sprint con due gol nel giro del primo quarto d'ora si ritrovano con l'uomo in meno per l'espulsione di Singo. Dopo il rosso all'ivoriano l'Empoli ha accorciato le distanze e chiuso il primo tempo sul 2-1. La partita sembrava incanalata nella direzione dei granata ma ora è più che mai aperta.

PRIMO TEMPO - La prima occasione del Torino arriva subito al 3'. Singo ruba palla sulla trequarti difensiva e parte palla al piede. Arrivato in area l'ivoriano preferisce calciare, ma la sua conclusione finisce debolmente sul fondo. Il Toro però è partito forte e colleziona diverse palle gol. Al 7' Pjaca si accentra, salta due avversari e calcia. Il suo tiro, deviato, arriva sulla testa di Sanabria che da due passi manda fuori. L'Empoli patisce la pressione dei granata e al 9' proprio da un recupero palla in zona offensiva il Torino passa in vantaggio. Vicario sbaglia il rinvio per Zurkowski e Pobega recupera una palla che arriva a Sanabria. La conclusione viene deviata e finisce sui piedi proprio di Pobega che non sbaglia in allungo: è 1-0. La risposta dell'Empoli arriva quattro minuti dopo. Bandinelli dalla destra cross per Pinamonti che spizza, palla ampiamente alta. È un fuoco di paglia, perché al 15' è già 2-0 Toro. Fa tutto Pjaca. Il croato parte dalla sinistra, si accentra indisturbato e poi di precisione manda la palla all'angolino lontano col destro. Bellissima rete dell'11 di Juric, la terza in questo campionato.