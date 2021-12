Torino-Empoli 2-2, Juric a Torino Channel: “Ho fiducia nei miei, abbiamo lottato”

Le parole del tecnico granata all'emittente granata analizzano la gara contro l'Empoli

"Abbiamo fatto una prima mezzora spettacolare. Non abbiamo mai visto l'Empoli, una squadra che sa mettere in difficoltà, così in difficoltà. Abbiamo fatto due gol, ma il livello di gioco è stato molto alto. Avevo sensazioni bellissime: ho visto fluidità, gioco, gamba... Tutte cose su cui lavoriamo. Poi dopo è stata sofferenza. Devo fare i complimenti ai ragazzi perché hanno tenuto con orgoglio e volontà. Abbiamo strappato un punto. Dispiace perché siamo molto penalizzati da episodi e da situazioni. In tante partite questo ti toglie un po' di fiducia. Ma vedendoli così in questa prima mezzora e poi come hanno lottato fino al finale sono molto fiducioso per il futuro"