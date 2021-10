Torino, Etjca sarà il nuovo Official HR Partner

Il nuovo Official HR Partner del Torino FC sarà l'agenzia per il lavoro Etjca

Per la prossima stagione (2021/2022), il Torino FC comunica tramite il suo sito ufficiale, che l'agenzia per il lavoro Etjca sarà il nuovo Official HR Partner della società granata. Guido Crivellin - presidente di Etjca - , come riporta il sito dei granata, dichiara: "Siamo entusiasti di intraprendere una collaborazione con il Torino FC e pronti a scendere in campo a fianco di un’eccellenza sportiva riconosciuta in Italia e nel mondo. Crediamo che per Etjca sia importante sostenere il mondo dello sport, un importante veicolo formativo in grado di trasmettere valori positivi di responsabilità, impegno e gioco di squadra".