Torino, finalmente un gol su calcio piazzato: può essere un punto di forza

I granata hanno approfittato poco delle situazioni da fermo, ora possono diventare un pezzo forte della squadra

Il Torino è uscito dalla sfida contro la Lazio con un pareggio, andando molto vicino alla vittoria. Uno dei punti di forza dei granata nella partita contro i biancocelesti sono stati proprio i calci da fermo, in particolare quelli dalla bandierina. Il Toro ha messo in forte difficoltà la squadra di Sarri in quelle situazioni, andando più volte vicino al gol.

UOMINI CHIAVE - Se le palle inattive possono diventare un punto di forza dei granata è grazie a uomini chiave. In particolare Rodriguez, che si è scoperto essere particolarmente pericoloso battendo i calci d’angolo: lo svizzero, nella partita contro la Lazio, ha proposto più di una volta dei cross molto interessanti dalla bandierina, creando una pluralità di situazioni pericolose in favore del Torino. Ma in più i granata possono approfittare di giocatori che in area di rigore si sono più volte distinte: in primis Izzo, che soprattutto con Mazzarri aveva trovato in molte occasioni la via del gol. Gli altri interpreti sono ovviamente Belotti e soprattutto Bremer: il difensore granata infatti ha anche colpito il palo proprio su calcio d’angolo, rischiando di segnare il primo gol nel primo tempo. Queste situazioni possono essere sfruttate, anche in ottica per la prossima stagione: le palle inattive possono tornare ad essere un punto di forza del Toro.