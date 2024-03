Torino-Fiorentina 0-0, Buongiorno: “Ecco cosa ho chiesto all’arbitro”

Le parole di Alessandro Buongiorno al termine di Torino-Fiorentina

SKY SPORT — Al termine di Torino-Fiorentina, gara valida per il 27º turno del campionato di Serie A, Alessandro Buongiorno è intervenuto ai microfoni di Sky per commentare la partita. Di seguito le sue dichiarazioni.

Come giudichi questa partita? "Abbiamo dato il massimo fino all'ultimo e continueremo a dare tutto fino all'ultimo. Sono convinto che disputando partite come questa possiamo fare bene."

Quest'estate ci sono gli Europei... "Si, non vedevo l'ora di tornare. Ci tenevo a far vedere al mister che ci sono, anche a marzo potrò dare una mano. Bisogna continuare a lavorare e migliorarsi per arrivare agli Europei"

DAZN Venuto fuori il cuore del Torino? “Soprattutto nel secondo tempo abbiamo fatto una partita da Toro, siamo molto soddisfatti per come siamo rimasti compatti. Nel primo abbiamo creato varie occasioni per fare gol, uno ce l’hanno annullato per un episodio dubbio, ma la strada è questa e dobbiamo continuare così”.

Come hai visto gli episodi? “Sul gol non mi sembrava una spinta così forte mentre Ricci non ho visto se abbia fatto qualche gesto, all’arbitro però ho chiesto perché non ha ammonito subito Arthur facendolo solo dopo aver espulso Ricci. Negli spogliatoi però ci siamo parlati, dicendo di rimanere sempre compatti, e ci siamo riusciti”.

Come è stato affrontare Belotti? “Ero contento perché tornavo a giocare. La preparazione della partita è stata fatta come al solito, guardando tanti video con il mister”.

Inizi ad avere anche tu nella tua testa la consapevolezza di essere importante per la Nazionale? “Ci spero, lavoro tanto per questo, anche quando ero fuori ho lavorato tanto per rimanere in condizione in modo da essere disponibile a marzo per le amichevoli e anche per giugno”.

