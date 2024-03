Torino-Fiorentina 0-0: Marchetti rovina la partita, i granata si tengono il pari

Triplice fischio al Grande Torino

Alberto Giulini Vicedirettore 2 marzo 2024 (modifica il 3 marzo 2024 | 00:55)

Finisce 0-0 una partita folle giocata in un clima surreale, con una Maratona senza striscioni e in protesta per le diffide arrivate in settimana. Succede di tutto nel primo tempo: i granata dominano ma Sanabria si divora due palle gol, Zapata la sblocca ma il Var annulla per fallo in attacco. Poco prima dell'intervallo cambia la partita, con un folle secondo giallo a Ricci che costringe i granata a giocare l'intera ripresa con l'uomo in meno. Ma la Fiorentina non ne approfitta e va a sbattere contro un'attenta difesa granata. Per gli uomini di Juric arriva un punto che serve a poco in chiave classifica, ma evita la beffa e impedisce soprattutto alla Fiorentina di allungare eccessivamente.

Le scelte: fuori Ricci e Lazaro, Rodriguez esterno — Non mancano le novità tra le scelte di Juric, che ritrova dal 1' Buongiorno in una difesa completata da Djidji e Masina. In mezzo al campo tornano Linetty e Ilic al posto di Ricci e Gineitis, confermato Vlasic nel ruolo di mezzala offensiva. Sulla destra c'è l'intoccabile Bellanova, sul versante opposto tocca a Rodriguez al posto di Lazaro. Nessuna novità nel reparto avanzato: c'è la coppia Sanabria-Zapata. Italiano si affida ad una formazione a trazione anteriore: ci sono Nico Gonzalez, Beltran e Sottil a supporto del grande ex Belotti, fischiatissimo ad ogni tocco di palla.

Il primo tempo: Sanabria si divora il vantaggio — Ad aprire la gara è un clima di contestazione contro Cairo da parte di una Curva Maratona priva di striscioni e in protesta per le diffide arrivate in settimana. Dopo 7' arriva subito una brutta notizia per Juric, costretto a sostituire Ilic per problemi ad un ginocchio dopo un contrasto con Biraghi. Il serbo esce senza appoggiare il piede a terra, al suo posto entra Ricci. Al 17' arriva la prima occasione del Toro: Zapata si mette in proprio e semina il panico sulla sinistra, accentrandosi e mandando alto di un soffio da buona posizione. Nemmeno il tempo di ripartire che i granata vanno nuovamente vicini al gol con Vlasic, che trova i guantoni di Terracciano su destro a giro dal limite. Sugli sviluppi del calcio d'angolo protestano i granata per un tocco col braccio di Belotti, per Marchetti e il Var Sozza non ci sono estremi per il rigore. Al 20' ancora Toro ad un passo dal gol: Ricci trova Sanabria che, da ottima posizione, colpisce malissimo e si divora il vantaggio. La prima vera occasione viola è sulla testa di Nico Gonzalez, che manda di poco a lato su cross dalla sinistra di Biraghi. Sanabria ha un'occasione d'oro al 31', quando si ritrova a tu per tu con Terracciano dopo un intervento maldestro di Milenkovic su lancio di Vanja, ma perde troppo tempo e non riesce a battere a rete. Il gol del vantaggio arriverebbe al 38': lancio lungo per Zapata, che si libera di Milenkovic e infila l'incrocio dei pali con la complicità di una lieve deviazione di Ranieri. Non mancano le proteste viola per una spinta sul centrale serbo: richiamato dal Var, Marchetti annulla per fallo in attacco che pare evidente. Tra infortuni e Var, Marchetti dà cinque minuti di extra time. Nel recupero scatta il giallo per Ricci per un braccio largo su Nico Gonzalez. Nell'occasione Juric per proteste si fa ammonire. All'ultimo secondo, oltre il 50', cambia la partita: ripartenza di Ricci fermata con le cattive da Arthur, Marchetti sembra non ravvisare nulla, il 28 granata protesta e si becca il secondo giallo dal direttore di gara. Solo dopo arriva anche il giallo per Arthur per la ripartenza fermata. Dopo dieci minuti di recupero si va dunque all'intervallo sullo 0-0 tra le feroci proteste granata.

Il secondo tempo: regge la difesa granata — Al rientro dagli spogliatoi prova subito a correre ai ripari Juric, che inserisce Gineitis al posto di Sanabria. Italiano getta nella mischia Barak e Lopez per Beltran e Arthur. Nella ripresa cambia inevitabilmente il copione della gara: il possesso palla è in mano viola, Toro chiuso in difesa in attesa di ripartire. E così al 51' è Bellanova, servito da Gineitis, a impegnare Terracciano. Al 53' Italiano toglie anche Ranieri, ammonito, inserendo Mandragora al centro della difesa. Al 62' è provvidenziale Vanja, che nega lo 0-1 ad un colpo di testa di Bonaventura. Al 68' è invece il turno di Ikoné al posto di Sottil. Ma è il Toro ad andare vicino al vantaggio: Zapata svetta su angolo calciato da Gineitis, palla a lato di un soffio. All'83' Juric sostituisce il colombiano con Pellegri, Italiano si gioca il tutto per tutto inserendo N'Zola per Bonaventura. All'85 arriva anche l'ultimo cambio del Toro: Linetty lascia il posto a Sazonov, che prende il consegna il centravanti aggiunto dalla Fiorentina. In un finale nervosissimo arriva anche il rosso per Juric dopo uno scontro con Italiano, ammonito. Scattano quindi cinque minuti di recupero e anche il presidente Cairo scende a bordo campo. Gli ospiti ci provano con un sinistro a giro di Nico Gonzalez, attento Vanja a respingere. Al 93' è invece Belotti a mandare alto da ottima posizione. Ed è l'ultima occasione: il muro granata regge contro una sterile Fiorentina, per il Toro arriva un punto ad evitare una clamorosa beffa. Gli uomini di Juric lasciano dunque il campo tra gli applausi e i cori di uno stadio consapevole di una partita rovinata da una folle decisione arbitrale.

