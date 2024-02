Gli “Ultras Granata” annunciato la loro assenza allo stadio

Nella giornata odierna il gruppo più caldo della tifoseria del Torino, gli "Ultras Granata" ha diramato un comunicato nel quale annunciano che a causa di un'eccessiva quantità di punizioni giunte a moltissimi dei loro membri, non si presenteranno allo stadio. Resta da capire per quanto durerà questa protesta dei sostenitori granata che lamentano queste eccessive sanzioni per aver soltanto lasciato vuoto il settore centrale della Curva Maratona per i primi 15 minuti di Torino-Sassuolo dello scorso 6 novembre. Di seguito il comunicato degli "Ultras Granata":

"In questi giorni il nostro gruppo, già decimato dalle diffide degli ultimi anni, è stato raggiunto da una pioggia di daspo, denunce e arresti. Il segnale è chiaro: farci scomparire. Coerenti con la nostra mentalità, siamo da sempre consapevoli delle possibili conseguenze del nostro vivere ultras. Questa volta però veniamo colpiti per una protesta tenutasi in occasione dell'incontro Torino-Sassuolo durante la quale venne messa in atto una contestazione contro Cairo, la società e la squadra. Il tutto si era svolto in modo sereno e pacifico: uno sciopero del tifo di 15 minuti lasciando vuoto il settore centrale. Pertanto vista l'assurda repressione in atto verrà a mancare la nostra presenza allo stadio...Non ci avrete mai come volete voi! Torneremo più forti di prima!".