Torino-Sassuolo, contestazione della Maratona: curva vuota nei primi 15′

La Curva Maratona, dopo la contestazione dentro e fuori dallo stadio durante e dopo la partita di Coppa Italia contro il Frosinone, conferma l'atteggiamento di contestazione nei confronti del Torino in vista della partita in programma stasera, lunedì 6 novembre, allo stadio Olimpico Grande Torino contro il Sassuolo per l'undicesima giornata di campionato. Alle ore 20.45 la presa di posizione del settore più caldo del tifo granata manifesterà la sua insoddisfazione per il momento attuale della squadra. Il secondo anello della Curva, infatti, resterà vuoto per i primi 15' di gioco. Dovrebbe contestualmente essere introdotto uno striscione che esprima come, ad avviso degli ultras, uno stadio vuoto sarebbe quello che il Toro attuale si merita. I gruppi della Maratona attenderanno nell'anti-stadio e, dopo il quarto d'ora iniziale, entreranno sugli spalti, probabilmente continuando a contestare. La squadra di Juric sa quindi di dover fronteggiare una situazione ambientale con i nervi a fior di pelle in occasione di questa delicata partita di campionato.