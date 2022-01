Torino-Fiorentina 3-0 al 45′: il primo tempo dei granata è perfetto

Le due squadre tornano negli spogliatoi sul punteggio di

LA CRONACA - Il Torino comincia la gara subito molto bene e l'approccio fa la differenza. Al 5' il Toro comincia a carburare con una bella combinazione tra Brekalo e Sanabria, che però non va in porto. Duello ruvido tra Bremer e Vlahovic fin dalle prime battute, con il difensore granata che comincia subito ad innervosire il capocannoniere con contatti molto ravvicinati. La prima conclusione del match arriva dopo 12 minuti: Singo da fuori area prova a concludere di controbalzo, mancando la porta. Neanche un minuto dopo l'esterno fa ammonire Martinez Quarta dopo averlo saltato di netto. Al 19' il meritato vantaggio del Torino: cross perfetto dalla sinistra di Vojvoda per l'altro esterno, Singo, che di testa non lascia scampo a Terracciano. Dopo il controllo del Var, il gol è convalidato: l'esterno granata è partito sul filo del fuorigioco. Al 23' ecco il raddoppio del Toro, con la Fiorentina in bambola: Lukic esce dalla gabbia di tre giocatori, entra in area e ha l'altruismo di servire Brekalo a rimorchio liberissimo. Il croato non sbaglia e 2-0 della squadra di Juric. Il primo intervento di Gemello arriva al 25': Nico Gonzalez si libera sulla fascia concludendo, ma senza mettere in difficoltà l'estremo difensore granata. Al minuto 30 il Torino straripa: dopo aver sofferto il giusto la sterile reazione viola, colpisce in ripartenza con Josip Brekalo, ancora lui. Retropassaggio folle di Callejon, Brekalo salta Terracciano per concludere a rete col mancino. Un 3-0 libidinoso e una prima frazione sicuramente molto positiva dei granata, ora chiamati ad evitare il ritorno in partita dei viola.