Torino-Fiorentina, spunta l’ipotesi rinvio a lunedì 10 gennaio

La Serie A non ha intenzione di fermarsi: confermata la fiducia nel nuovo protocollo

La Serie A non ha alcuna intenzione di fermarsi. Nonostante le quattro gare non disputate nella scorsa giornata ed i contagi in costante crescita nel Paese, l’Assemblea di Lega ha deciso di andare avanti . E lo ha fatto confermando la propria fiducia in un protocollo che ha destato ben più di qualche perplessità, tra cui anche il disappunto del presidente Cairo. In attesa di scoprire quella che sarà la decisione del Giudice sportivo su Atalanta-Torino, in casa granata il pensiero è già rivolto alla gara contro la Fiorentina.

LA FIORENTINA - Nonostante la squadra sia in quarantena (con la sola possibilità di svolgere allenamenti individuali), la partita è attualmente in programma domenica 9 alle 14.30. Per cercare di aggirare il problema, è spuntata l’ipotesi del rinvio della gara di appena un giorno, facendo contestualmente slittare a giovedì la gara della Fiorentina in Coppa Italia. In questo modo si eviterebbe di rinviare a data da destinarsi la partita ed allo stesso tempo non si metterebbe il Toro di fronte ad una scelta alquanto particolare. Lasciando la gara domenica, i granata si troverebbero davanti ad una tripla scelta: violare la quarantena (commettendo un reato), mandare in campo la Primavera o non presentarsi incappando in sconfitta a tavolino e penalizzazione. Ecco dunque l’ipotesi di giocare lunedì 10 gennaio, per venire incontro ai granata ed al tempo stesso evitare lo scenario di un’altra partita non disputata. Ovviamente non c’è ancora niente di ufficiale, ma l’ipotesi del rinvio di un giorno sta prendendo piede.