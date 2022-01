I biglietti per Torino-Fiorentina: Under 12 allo stadio con un euro. Le info

Le informazioni relative alla modalità di vendita, norme per l'accesso e prezzi in vista del prossimo match casalingo dei granata

PREZZI: Il costo del biglietto varia in base al settore scelto. 20 euro per Curva Maratona e Primavera (5 per gli Under 16 e per le donne e 1 euro per gli Under 12); 25 per i Distinti Granata (5 per gli Under 16 e per le donne e 1 euro per gli Under 12); 30 per sedersi in Tribuna Granata (15 per gli Under 16); 70 in Poltroncine Granata (35 per gli Under 16); 190 in Tribuna Grande Torino (90 per gli Under 16). Ingresso gratuito per i bambini di età inferiore ai 6 anni.