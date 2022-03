Torino, già 14 punti persi contro le ultime 5. E ora c’è la Salernitana

I granata hanno perso un bottino molto grande contro squadre inferiori in classifica: una pecca da migliorare

Il nuovo Torino di Ivan Juric sta vivendo la sua prima annata all'insegna della costruzione. Dopo due anni particolarmente negativi, il tecnico croato è arrivato in granata con l'idea di ripartire da zero, riuscendo ad ottenere anche dei buoni risultati, soprattutto a livello di calcio giocato. Ma come ogni nuova creazione, ci sono delle problematiche da risolvere per riuscire ad essere competitivi sempre e puntare a obiettivi importanti. Tra questi c'è senz'ombra di dubbio la difficoltà nell'affrontare le squadre "piccole".

ULTIME 5 - Per sottolineare queste grande pecca del Torino, basta analizzare le partite giocate contro le ultime cinque in classifica: Spezia, Cagliari, Genoa, Venezia e Salernitana. Delle 10 partite da disputare, il Toro ne ha già giocate 8, vincendone soltanto 2 (contro Genoa e Salernitana), pareggiandone altrettante (contro Venezia e Cagliari) e perdendone ben 4 (contro Venezia, Spezia, Cagliari e Genoa). La squadra di Juric ha in questo modo lasciato per strada ben 14 punti contro le formazioni sulla carta inferiori e in teoria facili da affrontare. Un ruolino di marcia davvero pessimo: se i granata avessero affrontato queste squadre con un piglio diverso, la classifica del Toro avrebbe oggi tutto un altro sapore.

DUE GARE - Ma, come detto, le partite contro le ultime cinque in campionato non sono terminate. Alle porte per il Torino c'è la sfida contro la Salernitana, ancora l'ultima in classifica, con più di un piede in Serie B al momento. Il Torino dovrà cercare di evitare lo stesso tipo di gara visto contro le altre squadre, cercando invece di replicare la partita di andata contro i calabresi, quando la formazione di Juric si era imposta per 4-0 allo stadio Grande Torino. Dopo la sfida contro l'ultima in classifica ci sarà quella contro lo Spezia, che all'andata ha fermato il Toro vincendo per 1-0 grazie ad un gol fantascientifico di Sala. Queste ultime due partite saranno un banco di prova per la squadra di Juric, che dovrà cercare di dimostrare la propria crescita anche sotto questo aspetto.