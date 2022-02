Torino, giallo Pjaca per il derby: non convocato, poi gioca. Ecco che dice Juric

Il trequartista croato non era stato inizialmente convocato per la sfida di questa sera contro la Juventus

Intorno a Marko Pjaca c'è stato il giallo della giornata che ha portato al derby della Mole. Il calciatore in un primo momento non era incluso nella lista dei convocati per la stracittadina. Il Torino non ha allegato alcuna ragione legata ad infortuni, spiegando che la scelta era motivata da valutazioni tecniche. Una notizia che ha colto tutti di sorpresa, visto che è nota la grande stima che Juric nutre per Pjaca dal punto di vista tecnico. Poi, nel pomeriggio la notizia - anticipata da Toro News - del "reintegro" del giocatore croato, che ha seguito regolarmente la squadra. Non solo, nel derby è pure entrato nel finale.