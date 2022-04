Torino, giornata di esami medici: attesa per Belotti, Izzo e Pobega

In giornata verranno effettuati i controlli medici per i tre granata usciti malconci dalla partita con la Lazio di sabato sera

Giornata di esami in casa Toro, pure con un filo di preoccupazione: sono in corso in queste ore i controlli per Andrea Belotti, Armando Izzo, Tommaso Pobega e anche Rolando Mandragora. I primi tre sono usciti anzitempo dal campo durante la partita allo stadio Olimpico di Roma tra Lazio e Torino andata in scena sabato sera che ha visto i ragazzi di Juric pareggiare 1-1 con i biancocelesti, mentre per quanto riguarda Mandragora si tratterà di un controllo per verificare di aver superato l’elongazione al bicipite femorale destro che lo ha costretto a saltare le ultime due gare con Milan e Lazio. La partita di Roma, oltre al rammarico per un’altra vittoria sfumata in extremis, rischia quindi di portare con sé strascichi importanti dal punto di vista degli infortuni, quando siamo arrivati nel tratto finale di campionato.