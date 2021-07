Torino, gli auguri del club a Simone Verdi: 29 candeline per il fantasista

Il compleanno del fantasista granata che si sta allenando in questi giorni agli ordini di Ivan Juric

Il fantasista del Torino Simone Verdi spegne oggi, lunedì 12 luglio, 29 candeline. Lo farà continuando la preparazione con mister Ivan Juric in vista della prossima stagione. Verdi è l'acquisto più caro dell'era Urbano Cairo, ma fin qui ha deluso. L'ex Bologna e Napoli nel 2021/2022 con il croato in panchina sarà all'ultima chiamata. Intanto oggi verrà celebrato dai suoi compagni, così come ha già fatto il club sui propri canali social.