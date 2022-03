Torino, Gruppo Pediatrica è l’Official Partner

Gruppo Pediatrica è l’Official Partner del Torino

Il Torino FC, tramite una nota sul suo sito Internet, comunica che il Gruppo Pediatrica - azienda specializzata in integratori alimentari e dispositivi medici per bambini - sarà l’Official Partner del club.

“Siamo contenti di accogliere nella famiglia granata Gruppo Pediatrica: un partner per noi strategico per le attività di CSR del Club e per le nuove iniziative che a breve avvieremo rivolte ai bambini granata e alle loro famiglie”, queste le parole di Lorenzo Barale, Direttore Commerciale del Torino.