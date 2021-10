Torino, i convocati per il Milan: quattro gli assenti tra le fila granata

La lista dei convocati granata in vista della partita di questa sera alle 20.45 contro i rossoneri

Sono 24 i giocatori convocati da Ivan Juric per la partita di questa sera contro il Milan, in programma alle ore 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza. Nessuna sorpresa in casa granata: come previsto, non saranno a disposizione del tecnico granata Cristian Ansaldi (lesione al bicipite femorale), Rolando Mandragora (lesione al menisco), Marko Pjaca (lesione muscolare) e Simone Verdi (lesione al bicipite femorale).