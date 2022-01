Torino, i convocati per il Sassuolo: Djidji out, c’è Ansaldi. Novità Angori

La lista dei giocatori scelti da Ivan Juric per la partita contro il Sassuolo

Per la sfida con il Sassuolo - che andrà in scena allo stadio Olimpico "Grande Torino" oggi, domenica 23 gennaio, alle ore 15:00 - Ivan Juric ha convocato 23 giocatori. Tra di loro c'è la novità di Samuele Angori, terzino mancino sinistro classe 2003 aggregato dalla Primavera di Federico Coppitelli alla prima convocazione in Prima squadra con Juric. Rientra Cristian Ansaldi, guarito dal Covid. Indisponibili invece per infortunio Andrea Belotti, alle prese con la lesione di secondo grado alla coscia destra, Mohamed Fares e il lungodegente Simone Edera. A loro si è aggiunto anche Koffi Djidji per affaticamento muscolare. Assente Ola Aina perché impegnato in Coppa d'Africa. Non figurano invece nella lista Razvan Sava, Ben Kone e Simone Verdi, torna a disposizione Karol Linetty.