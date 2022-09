Torino, i convocati per l’Atalanta: assente Berisha, oltre a Singo e Miranchuk

Alle ore 20.45, al Gewiss Stadium di Bergamo, l'Atalanta di Gasperini ospita il Toro di Juric, in un match valido per la quarta giornata di campionato. In vista della partita, il tecnico croato ha diramato l'elenco dei granata convocati. Out Etrit Berisha per un infortunio al ginocchio come preannunciato questa mattina, assente anche Wilfried Singo (sovraccarico muscolare). Non c'è tra i convocati nemmeno l'ex Aleksej Miranchuk.