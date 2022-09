Torino, si ferma Berisha: non sarà a Bergamo, punta a rientrare con il Lecce

Un infortunio dell'ultimo minuto obbliga il portiere granata Berisha a non partire per Bergamo insieme al resto della squadra: secondo quanto raccolto da Toro News, il giocatore granata ha infatti accusato un infortunio, di piccola entità, ad un ginocchio, e non sarà quindi tra i disponibili, e di conseguenza tra i convocati, di Atalanta-Torino - calcio d'inizio programmato oggi, giovedì 1 settembre, alle 20:45. L'obiettivo di Berisha, dunque, adesso è quello di recuperare nel minor tempo possibile per cercare di essere di nuovo a disposizione di Ivan Juric già per la prossima gara in calendario, lunedì 5 settembre contro il Lecce - fischio d'inizio programmato alle 20:45 al Grande Torino.