Torino, i giocatori in scadenza nel 2023: spiccano Zaza e Verdi. E Singo…

Redazione Toro News

La sosta per gli impegni delle Nazionali rappresenta un'occasione per riflettere su alcuni aspetti in ottica prossima stagione, e uno di questi è sicuramente quello inerente ai giocatori che andranno in scadenza nel 2023. Questa riflessione riguarda anche il Torino, che dovrà fare le proprie valutazioni riguardo alcuni membri della squadra che sono ormai vicini al termine del contratto in granata.

ZAZA E VERDI - Tra i calciatori in scadenza che spiccano maggiormente ci sono i due Simone, Zaza e Verdi: entrambi ormai ai margini del progetto granata e fuori dalle gerarchie del tecnico Juric, entrambi con uno stipendio importante, motivo per cui è facile immaginare che in estate la dirigenza si impegnerà per trovare all'attaccante e all'esterno (attualmente in prestito alla Salernitana fino al 30 giugno 2022) una sistemazione definitiva, in modo tale da evitare di perderli a zero nel giugno del 2023.

GLI ALTRI - Tra gli altri granata in scadenza figura anche Koffi Djidji: per il centrale difensivo, su cui Juric ha dimostrato di fare grande affidamento, è probabile che verrà fatta una proposta di rinnovo. Luca Gemello e Wilfired Singo hanno un'opzione che permetterebbe il rinnovo automatico fino al 2024 (e verrà quasi certamente esercitata), mentre suscitano qualche dubbio le situazioni di Ola Aina e Simone Edera: il nigeriano, da quando è rientrato dalla Coppa d'Africa, non è mai più stato chiamato in causa dal tecnico croato, mentre l'esterno italiano sta recuperando da un infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo dal maggio del 2021. Ci sono anche alcuni giovani, attualmente in prestito, il cui contratto scadrà nel 2023: si tratta di Celesia, Adopo, Kryeziu, Karamoko, Horvath, Rauti e Millico.