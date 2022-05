Torino, i giocatori sui social: Belotti, che sorrisi. Lo spogliatoio lo esalta

Il Torino vince 1-3 sul campo dell'Empoli nella partita valida per la trentacinquesima giornata di Serie A. I granata vanno in svantaggio al 56' di gioco, ma al minuto 78 inizia la rimonta: Andrea Belotti entra al 71' e realizza una tripletta, arrivando così a quota 100 gol in A con la maglia del Torino (LEGGI QUI). Vediamo le reazioni sui social dei giocatori granata dopo il match di ieri pomeriggio. Il grande protagonista è proprio il Gallo Belotti, che riceve i complimenti di tutto lo spogliatoio a dimostrazione di quanto sia grande la considerazione dei compagni nei suoi confronti. Lo stesso Ivan Juric, dopo la partita, ha parlato ancora una volta molto bene del numero 9 anzitutto sul piano umano.