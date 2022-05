Torino, i giocatori sui social: “Peccato per il risultato ma abbiamo dato tutto”

Il Torino perde 0-1 contro il Napoli nella trentaseiesima giornata di campionato. I granata di Juric non sono riusciti a strappare punti per provare a consolidare in questo finale di campionato il decimo posto. Decisivo è stato il gol di Fabian Ruiz nella seconda frazione di gioco, arrivato a causa di una palla persa da Pobega in uscita. Vediamo le reazioni sui social dei giocatori granata dopo la sconfitta con i partenopei.