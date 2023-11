Nella serata odierna due giocatori granata, Mergim Vojvoda e Ricardo Rodriguez, sono scesi in campo. I due compagni di squadra si sono ritrovati questa sera a Basilea presso il St. Jakob-Park alle 20.45, non da compagni di squadra ma da avversari per la sfida tra Kosovo e Svizzera, valida per le qualificazioni a Euro 2024. Di seguito il resoconto della partita lato Vojvoda e lato Rodriguez.