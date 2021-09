Torino, i precedenti di Valeri: quel rosso ad Acquah nel derby del 2017

I precedenti del fischietto romano con la società granata: in passato discussi i match con Juventus, Udinese e Verona. L'ultimo incontro è avvenuto nel match contro il Napoli

DERBY - Non si tratta della prima stracittadina per il fischietto romano, che si era già trovato tra i due fuochi di Torino nel 2017. A giocare in casa era allora era la Juventus e ad essere in vantaggio era il Toro, andato a segno con Adem Ljajic . I granata finirono quella gara in 10 per scelta di Valeri, che estrasse il secondo cartellino giallo nei confronti di Afriyie Acquah per un intervento duro sì, ma comunque sulla palla e quindi regolare, ai danni di Mario Mandzukic . Dopo il rosso ingiustificato, Sinisa Mihajlovic entrò furioso in campo e venne espulso anche lui. Torino fu costretto quindi a giocare in inferiorità numerica e senza il suo tecnico e subì una rimonta amara nei minuti finali per mano di Gonzalo Higuain .

PRECEDENTI - Per Valeri si tratta del quindicesimo incrocio complessivo con il Torino, dopo quello d'esordio in un Torino-Siena del 2010 in Serie B. 4 di questi incontri sono arrivati nella scorsa stagione nelle partite in trasferta contro Napoli, Genoa e Milan (quest'ultima in Coppa Italia), e in quella casalinga contro l'Inter. Dei 15 incontri 10 sono finiti in parità, 4 sono stati i k.o. e uno solo il successo, quello contro il Genoa. Tra le sconfitte, ci fu polemica anche per quella ad Udine nel 2018. Allora Valeri aveva interrotto il gioco prima che il pallonetto di Alejandro Berenguer entrasse in rete, chiamando il fuorigioco. Il gol sarebbe stato valido, ma il fischio dell'arbitro arrivò prima che il pallone entrasse in rete, vanificando così il check del Var, che avrebbe convalidato il gol del Toro. Le polemiche più recenti risalgono invece all'ultimo confronto da avversari tra i granata e Ivan Juric: in casa degli scaligeri i granata protestarono per la spinta di Amir Rrahmani in area su Andrea Belotti, Valeri però lo considerò un contrasto regolare. L'ultimo incrocio risale infine a 26 aprile 2021, quando il Torino ospitò il Napoli all'Olimpico, perdendo con il risultato di 2-0. In quel caso a Valeri non venne contestato tanto il doppio giallo a Rolando Mandragora, quanto il non aver ammonito poco prima Rrahmani tra le fila dei partenopei per un intervento sul Gallo.