Torino, il 3 maggio parte la mostra per i 20 anni del “Museo del Grande Torino”

Martedì 3 maggio alle 21, nella sala della Memoria del Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata, verrà inaugurata la mostra "Museo 20. Vent’anni di noi, vent’anni di Museo del Toro", che durerà fino a domenica 17 luglio 2022. La mostra è stata pensata per celebrare il ventennale del museo, creato e sostenuto dallo sforzo di volontari con l'obiettivo di far conoscere e promuovere i valori granata e la memoria storica di quel Grande Torino ammirato in tutto il mondo. All'evento di martedì 3 maggio parteciperanno Roberto Montà, sindaco di Grugliasco, Marcello Mazzù, ex sindaco di Grugliasco che nel 2002 accolse il museo a Villa Claretta, Angelo Cereser, ex calciatore del Toro e membro del consiglio di amministrazione della Fondazione Filadelfia, e Amos Ferrini, figlio della bandiera granata Giorgio. Queste le parole di Giampaolo Muliari, direttore del museo e curatore delle mostre: "La mostra ripercorre, per quanto possibile, il nostro cammino museale, ricordando sia gli anni di villa Claretta, sia quelli di Grugliasco. La finalità di questa mostra è di tenere accesa l'attenzione verso la nostra realtà, anche in ottica dell'auspicato spostamento al Fila (ecco il perché del sottotitolo in granata "da Superga a Villa Claretta, con il Fila nel cuore"), ringraziare chi ci ha ospitato, sostenuto, visitato e soprattutto ricordare il valore della memoria e lo spirito di gratuità che sostiene da sempre la nostra mission. Valori forse scontati, ma anche frettolosamente da alcuni dimenticati. Ricorderemo l'amicizia con il Museo River, il museo Benfica e il Museo Viola; alcune mostre a tema, i nostri momenti più belli e alcune persone care come Carla Maroso e don Aldo Rabino, ma anche il valore della fratellanza sportiva e della solidarietà".