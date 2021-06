Torino, il destino di Sirigu è tutto da scrivere: il portiere di fronte ad una scelta

L'ex PSG affronterà l'Europeo, poi sarà tempo di capire la sua destinazione: può esserci aria di addio

Gualtiero Lasala

Il campionato è ormai alle spalle ed è tempo di tirare le somme per la stagione appena conclusa. Il Torino si è salvato alla penultima partita, potendo quindi impostare una nuova stagione in Serie A. Ma con l'arrivo di Juric è chiaro che nell'ambiente granata andranno prese delle decisioni, anche drastiche, per poter ripartire praticamente da zero. Chi deve interrogarsi sul proprio futuro è Salvatore Sirigu, portiere granata che potrebbe anche lasciare il capoluogo piemontese nel corso di questa sessione di mercato.

RENDIMENTO - Sirigu è reduce da una stagione sicuramente negativa, che non gli rende giustizia. L'ex PSG, nei suoi 4 anni, al Toro, ha vissuto tre annate da vero top player, con un rendimento che lo metteva quasi al primo posto nella classifica dei portieri italiani, mentre quest'anno ha avuto una flessione evidente. C'è da dire che nella partita decisiva contro la Lazio ha messo in mostra il suo repertorio, portando alla salvezza la squadra granata.

FUTURO - Ma il Torino deve capire se può fare affidamento ancora su Sirigu. Il portiere, messo nelle condizioni opportune, può ancora essere decisivo e fondamentale. Non è in dubbio che Sirigu sia legato al Toro e che dovrà prendere una decisione non facile. Alla porta dell'estremo difensore sardo si è avvicinata la Roma, che sarebbe interessata anche a Belotti.

La società giallorossa, con un allenatore come Mourinho, potrebbe essere una destinazione molto gradita per un giocatore come Sirigu, che è di fronte ad una scelta importante anche per la sua carriera.