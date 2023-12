Torino, il Natale sui social: tutti in famiglia, Sanabria “prova” i nuovi abiti

Un Natale tra due partite, quella pareggiata contro l'Udinese del 23 dicembre e quella in programma venerdì 29 dicembre alle ore 18.30 a Firenze, non permette a giocatori e componenti dello staff granata di allontanarsi troppo dalla città di Torino. Ivan Juric ha voluto tutti al Filadelfia ieri, nel giorno della vigilia di Natale. Chi non ha giocato contro l'Udinese si è allenato, chi ha disputato la partita ha svolto una fase di recupero. Oggi naturalmente nessun allenamento. Ma domani, Santo Stefano, si torna già in campo. Vi proponiamo quindi una carrellata di festeggiamenti da parte dei giocatori del Toro riportandovi quanto hanno condiviso sui social network in queste ore.