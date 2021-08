Torino, il padre di Lyanco: “Flamengo ottima alternativa. Ma c’è anche il Betis”

Marcelo Vojnovic, padre e manager di Lyanco, parte questo venerdì per l'Italia per trovare una soluzione con la dirigenza del Torino

Marcelo Vojnovic, padre di Lyanco, parla ai microfoni del media brasiliano Yahoo Esportes sulla situazione del figlio, che è da tempo con le valigie in mano. Il padre e manager del difensore granata, secondo quanto viene riportato, partirà questo venerdì per l'Italia al fine di trovare una soluzione con la dirigenza del Torino. Durante l'intervista, Marcelo Vojnovic ha citato anche il Flamengo come possibile soluzione: "Sì, sarebbe un'ottima alternativa, è un grande club – ha detto Vojnovic -. Basta vedere cosa è successo con altri brasiliani che erano in Europa e sono stati ingaggiati, come Gabigol, Gerson, Pedro...". Secondo il manager e padre del giocatore brasiliano, però, il Torino preferisce vendere Lyanco in quanto il vero problema è la richiesta del club granata: "Loro preferiscono venderlo", e la valutazione sarebbe quella di 9 milioni di euro più 2 di bonus. Ma non c'è solo il Flamengo, spiega Vojnovic: "Anche il Betis ha mostrato interesse e sta pensando di acquistarlo definitivamente. Ma il fair play finanziario in Spagna è diventato un ostacolo e per i club c'era persino bisogno di andare in tribunale per avere il diritto di ingaggiare". La situazione del Betis, come raccontato su queste colonne, potrebbe tuttavia essere facilitata dall’iniezione di denaro in arrivo per l’accordo della Liga con il fondo CVC.