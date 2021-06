Torino, il pagellone di fine anno: Bonazzoli 5.5, poche chance per emergere

L'attaccante ha provato a dare il suo contributo, con l'atteggiamento giusto: ma non è sufficiente

Gualtiero Lasala

Terminata la stagione, su Toro News torna l'appuntamento con i pagelloni di fine anno: a ogni giocatore assegneremo un voto che riassuma la stagione 2020/2021. Buona lettura.

Una scommessa che non ha pagato. Si può riassumere così la stagione di Federico Bonazzoli, arrivato in estate dalla Sampdoria con la speranza che potesse dare continuità al suo periodo positivo con la maglia blucerchiata. In granata ha messo in luce il suo grande carattere, unito anche a due gol che pesano molto soprattutto per lui. Ma oltre alla buona volontà, l'attaccante ha avuto poche occasioni di mettersi in mostra e in quelle non si è distinto particolarmente. Sicuramente non una stagione da incorniciare.

PARTITA TOP - Una prestazione che resterà nella memoria di Bonazzoli è sicuramente quella contro l'Atalanta: il fatto curioso è che abbia giocato solo 9 minuti. Dopo essere andato sotto di tre gol, il Toro nel finale di primo tempo aveva accorciato fino al 3-2. All'84º minuto Nicola mette nella mischia Bonazzoli, che ci mette pochi secondi per andare in gol, segnando di testa dopo un assist di Verdi. Un'esplosione di gioia per il Toro e per l'attaccante, incontenibile nell'esultanza.

PARTITA FLOP - La gara peggiore in granata non può che essere quella contro il Milan nel girone di ritorno. Scelto da Nicola come attaccante titolare, è rimasto in campo per 90 minuti senza combinare nulla. Anzi, nell'unica opportunità avuta dal Torino, con il regalo della difesa rossonera, è riuscito a colpire il pallone svirgolandolo e mandandolo in rimessa laterale. L'immagine di una gara a dir poco disastrosa.

VOTO - Per via di questi risultati altalenanti, il voto per Bonazzoli non può essere sufficiente. Un'insufficienza che non sa di bocciatura definitiva, ma che di certo non preannuncia una conferma in granata. L'attaccante ha avuto sì poche occasioni per mettersi in mostra, ma ci si aspettava un po' di più dal giovane ex Sampdoria. Un 5,5 che è più un rimandarlo a settembre.